Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 06:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Volkan D. yönetimindeki 39 EK 947 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde Aziz B. idaresindeki 59 PU 823 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Aziz B. ile yanındaki Osman I. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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