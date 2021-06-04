Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak ve isteyerek yardım etmek suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlendi.
Operasyonda eski zabıt katibi M.S.B. ile ihraç öğretmenler B.Y, C.K, H.A, M.Ö, S.T, İ.K, M.A, A.İ.A. ve H.B. yakalandı. Hükümlüler işlemin ardından cezaevine nakledildi.
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