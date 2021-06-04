Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 10 kişilik minibüste 14 yolcu taşıyan sürücüye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da 10 yolcu kapasiteli minibüste 14 kişi taşıyan ehliyetsiz sürücüye ceza uygulandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınındaki denetimler sırasında bir minibüs durdurularak incelendi.
Ekipler, 10 yolcu kapasiteli minibüste 14 yolcu bulunduğunu tespit etti.
Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Suriyeli sürücü Ahmad Al A.'ya trafik kurallarını, yolculara da koronavirüs tedbirlerini ihlalleri nedeniyle para cezası verildi.
Etiketler: Adana Koronavirüs Tedbirleri Trafik
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