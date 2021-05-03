Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de bitkin halde bulunan 4 yavru sincap tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine bitkin halde getirilen 4 yavru sincap, tedavi altına alındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde 2,5 hafta önce bir ağaçta baygın halde bulunan sincaplar, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze getirildi.
Anneleri bulunamayan yaklaşık 1,5 aylık sincapların tedavisini üstlenen veterinerler, süt, ceviz, fındık ve meyvelerle besledi.
Sincapların merkezde oluşturulan ortamda bir süre gözlendikten sonra doğaya bırakılacak.
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