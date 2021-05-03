Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde 2,5 hafta önce bir ağaçta baygın halde bulunan sincaplar, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze getirildi.

Anneleri bulunamayan yaklaşık 1,5 aylık sincapların tedavisini üstlenen veterinerler, süt, ceviz, fındık ve meyvelerle besledi.

Sincapların merkezde oluşturulan ortamda bir süre gözlendikten sonra doğaya bırakılacak.