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Güncel
AA 21.06.2023 23:41

Denizli'de bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Denizli'de 4 Haziran'da bir kadının silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

B.B'nin kullandığı otomobilin önü kesilerek silahla yaralanmasıyla ilgili E.B. ve para karşılığı tetikçilik yaptığı öne sürülen S.K. gözaltına alındı.

İki şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

S.K'nin emniyetteki ifadesinde müteahhit E.B'nin kendisine 15 bin lira karşılığında B.B'yi tabancayla vurmayı teklif ettiğini, olaydan 1 gün önce kadının evinin çevresinde birlikte keşif yaptıklarını, olay günü de kadının kullandığı otomobilin önünü bayılma numarası yaparak kestiğini anlattığı öğrenildi.

E.B. ise suçlamaları kabul etmeyerek, S.K'ya gönderdiği paranın depremzede yakınları için olduğunu ileri sürdü.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen B.B. ise E.B'nin kendisine arkadaşlık teklif ettiğini, kabul etmediği için saldırıya uğradığını iddia etti.​​​​​​​

Olay

Merkezefendi ilçesi Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokak'ta B.B, kullandığı otomobilin önünü kesen motosikletli tarafından tabancayla bacağından yaralanmıştı.​​​​​​​

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