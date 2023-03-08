Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Merkezefendi Mahallesi'ndeki 29 Ekim Bulvarı üzerinde 5 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan dumanlar çıktığını görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler: Denizli
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