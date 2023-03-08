Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da otomobil şarampole devrildi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Şebinkarahisar-Giresun kara yolunun Tamzara mevkisinde, Safi E. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile Mehmet Y., 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Giresun
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