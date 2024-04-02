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Güncel
İHA 02.04.2024 14:02

Denizli’de atletizm müsabakalarında 180 sporcu yarışacak

Okul Sporları Atletizm Yıldızlar Grup Müsabakalarına Denizli ev sahipliği yapacak. 03-04 Nisan 2024 tarihlerinde Büyükşehir Belediye Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında yapılacak yarışmalara 12 farklı ilden 28 takım 180 sporcu katılacak.

Denizli’de atletizm müsabakalarında 180 sporcu yarışacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor.

Bu yarışmalar kapsamında 03-04 Nisan tarihlerinde Atletizm Yıldızlar Grup Müsabakaları Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize edeceği yarışlarda, bulundukları illerde başarılı olan 28 okul takımından 180 sporcu Büyükşehir Belediye Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında piste çıkacak. Grupların sonunda dereceye girecek sporcular yarı finale yükselecek. Yarışmalara ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, grup yarışması için Denizli’ye gelecek tüm ekiplere başarılar diledi. 

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