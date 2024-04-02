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Güncel
AA 02.04.2024 13:48

Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Havsa'ya bağlı Söğütlüdere köyündeki devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Edirne Düzensiz Göçmenler
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