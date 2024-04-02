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Güncel
İHA 02.04.2024 13:56

Gediz’de çocuklar için teravih şenliği

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü tarafından çocukların gönül dünyalarında Ramazan ayına dair güzel bir hatıra bırakmak amacıyla Serdar Camii'nde Teravih Şenliği düzenlendi.

Gediz’de çocuklar için teravih şenliği

Cami içerisinde Teravih trenine binen çocuklara caminin bölümleri tanıtıldı.

Para ödüllü bilgi yarışmasında çocuklar kıyasıya yarıştı. Akabinde eğlenceli yarışmalar yapıldı. Günün sürprizi ise Fatih Kur'an kursu öğreticileri sermafilden attıkları balonlarla çocukları sevindirdiler. Program çocukların aminleriyle, Filistin'li mazlumlar için yapılan dua ile sona erdi. Günün hatırasına çocuklara Gençlik Koordinatörlüğünün hazırlamış olduğu hediyeler takdim edildi.

Müftü Sebahattin Turan, “Programın hazırlanmasında katkı sağlayan hayırseverlerimize, Gençlik Koordinatörümüze, Manevi Danışmanlarımıza, Kur’an kursu öğreticilerimize, din görevlilerimize ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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