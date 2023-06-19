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Güncel
İHA 19.06.2023 10:04

Denizli'de Aşık Veysel şiirleriyle anıldı

Denizli’nin Çameli ilçesinde belediye ve kaymakamlığın himayesinde Aşık Veysel’i anma gecesi düzenlendi.

Denizli'de Aşık Veysel şiirleriyle anıldı
[Fotograf: İHA]

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi himayesinde Çameli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği (CAMYEG) işbirliği içerisinde Çameli HEM Türk Halk Müziği Korosunun sunduğu Aşık Veysel'i anma gecesi düzenlendi.

Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun anıldığı gecede seslendirilen eserler herkesin beğenisini kazandı.

Denizli'de Aşık Veysel şiirleriyle anıldı

"Aşık Veysel, gönül gözünü dünyaya açmış bir halk ozanıdır"

Başkan Arslan programda şöyle konuştu:

“Aşık Veysel, gönül gözünü dünyaya açmış bir halk ozanıdır. Aşık Veysel, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük ozanlardan biridir. Aşık Veysel’i ve ahirete göç etmiş tüm ozanlarımızı rahmetle anıyorum, hepsine selam olsun, dostları onları hep hatırlayacak. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilen aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden, halk ozanımız için düzenlenen bu gecede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” 

Konserin birinci bölümünde korist ve solistler Aşık Veysel türküleri seslendirdi.

“Uzun ince bir yoldayım” türküsü, salonu dolduran seyircilerin katılımıyla hep bir ağızdan söylendi ve uzun süre alkışlandı.

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