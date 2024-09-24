Denizli'de alt geçide düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, Ankara Bulvarı'nda A.İ.M'nin kullandığı otomobille çarptıktan sonra bariyerleri aşarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten Zeybek Alt Geçidi'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçta bulunan Recep Boyacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Neriman G. ve Bahri D, tedavi altına alındı.
Diğer otomobil sürücüsü A.İ.M. gözaltına alındı.