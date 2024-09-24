Az Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.09.2024 12:19

Denizli'de alt geçide düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de alt geçide düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, Ankara Bulvarı'nda A.İ.M'nin kullandığı otomobille çarptıktan sonra bariyerleri aşarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten Zeybek Alt Geçidi'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçta bulunan Recep Boyacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Neriman G. ve Bahri D, tedavi altına alındı.

Diğer otomobil sürücüsü A.İ.M. gözaltına alındı.

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:55
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında bir gazeteci öldü
12:38
İş seyahatiyle ailesini ihmal eden koca boşanma davasında kusurlu sayıldı
12:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Siber Güvenlik Başkanlığı fikrini Meclis'e arz edecek noktaya getireceğiz
12:36
TikTok, Rus medyasına ait bazı hesapları kapattı
12:35
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 285 Filistinli öldü
12:28
Depremde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı davasında karar çıktı
Hudut Kartalları'nın düzensiz göçle mücadelesi sürüyor
Hudut Kartalları'nın düzensiz göçle mücadelesi sürüyor
FOTO FOKUS
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ