Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 810 internet sitesine erişim engellendi
Denizli'de jandarma ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 810 internet sitesine erişimi engelledi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.
Geçen ay yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı bahis içerikli 380, müstehcen içerikli 364, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan 20, terör örgütü propagandası içeren 18 ve uyuşturucuyu övücü içerik barındıran 28 site belirlendi.
Jandarmanın yürüttüğü işlemler sonucu 810 sitenin erişime kapatılması sağlandı.
Son Haberler
- 15:49
- 15:46
- 15:46
- 15:36
- 16:00
Sıradaki Haber
Metrobüs, metro, otobüs bilet ücreti ne kadar oldu? Öğrenci, tam aylık akbil kaç lira oldu?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz