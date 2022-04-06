Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.

Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi.



Taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu



Tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye,



Tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye



Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye



İlk aktarma 3.92'den 5.48 TL'ye çıkarılması önerildi.



Sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye,



Taksi kısa mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye,



Minibüs indi-bindi 3.75 TL'den 5.25 TL'ye çıkarıldı.



Okul servis ücreti 0-1 km 396 TL'den 554 TL'ye,



Personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye



Taksi Dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 7.25 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.