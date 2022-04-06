Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tekrar seçilen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmede 3 Nisan'da Sırbistan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Vucic'i tebrik etti.
Rusya-Sırbistan stratejik ortaklığını daha da geliştirmek ve enerji sektörü de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik bağları güçlendirmek için karşılıklı eğilimin yeniden teyit edildiği görüşmede, Kosova'daki durum dahil uluslararası güncel konular ele alındı.
Putin, görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereleri soran Vucic'e konuyla ilgili bilgi verdi.
Etiketler: Vladimir Putin Rusya Sırbistan
Son Haberler
- 15:49
- 15:46
- 15:46
- 15:36
- 16:00
Sıradaki Haber
Eskişehir'de tarım dersi alan öğrenciler okulun arazisine mor patates ekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz