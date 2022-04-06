e-YÖKDİL başvuruları ÖSYM sınav takvimine göre 6 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri aralığında alınacak. Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına girmek isteyenlerin yayımlanan kılavuz içerisinde yer alacak olan bilgilere göre işlemlerini tamamlamaları gerekiyor

e-YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 14 Mayıs tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 6 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizce’de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 06 Nisan – 05 Mayıs 2022 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 06 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4000, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

E-YÖKDİL başvuru kılavuzu için tıklayınız

e-YÖKDİL, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.