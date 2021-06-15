Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 8 FETÖ üyesi tutuklandı
Denizli'de terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.
Operasyonda yakalanan 8 hükümlü işlemlerin ardından, cezaevine sevk edildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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