Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve vergi usul kanuna muhalefet gibi suçlardan aranan ve haklarında 1-9 yıl hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Gerekli işlemler için emniyete götürülen zanlılar daha sonra cezaevine teslim edildi.