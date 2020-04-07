Alınan bilgiye göre, bir kamu kurumunda memur olarak çalışan N.K, sabaha karşı Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'ndeki bir sitedeki apartmanın 1. katındaki evinde, 4 yaşındaki A.Ş.K. isimli oğlunu boğarak öldürdü.

Polisi arayan kadın, gelen ekiplere teslim oldu.

N.K'nin eşinin, görevi gereği şehir dışında olduğu öğrenildi.

A.Ş.K'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.