Haber Giriş: Kaynak: AA
Karapınar'da jandarmadan Kovid-19 tedbirleri
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Karapınar ilçesinde, jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.
İlçede, Kovid-19 tedbirleri titizlikle uygulanmaya devam ediliyor.
Jandarma ekipleri, ilçenin giriş-çıkış noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini yapıyor. Bunun yanında sürücülere Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yapılıyor.
Vatandaşlara mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten ekipler, "Evde kal" çağrısı yaptı.
Yurttaşlar da jandarmaya teşekkür etti.
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