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Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araç içerisinde arama yapan ekipler, 23,55 gram bonzai ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli İ.G. emniyete götürüldü.
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