Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli İl Jandarma Komutanlığının sivil ekipleri, trafiği denetledi
[Fotoğraf: AA]
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı sivil ekipler, trafik denetimi yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelebilecek trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen sivil personel, otobüs ve minibüsleri denetledi.
Açıklamada, denetimlerin süreceği belirtildi.
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