Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelebilecek trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen sivil personel, otobüs ve minibüsleri denetledi.

Açıklamada, denetimlerin süreceği belirtildi.