Batı Karadeniz'de hamsi fiyatları, hava şartlarından dolayı arttı.

Balıkçı esnafı Vedat Kalmaz, önümüzdeki günlerde Düzce'de hamsi yoğunluğunun artacağını söyledi.

Kalmaz, "Hava şartlarına bağlı biraz, havaların ve denizin kötü olmasından dolayı bizim bölgemizde de hamsinin az çıkmasından dolayı fiyatlarımız birkaç gündür bu şekilde. Bir hafta öncesinde hamsi tezgahlarımızda 20 lira iken şu anda 30 lira. Şu anda hamsi sezonu zaten fiyatlarımızın tabii ki de aşağı düşmesini istiyoruz. Hamsi geliyor tezgahlarımıza ama fiyatlar şu anda yüksek bu nedenden halkımızın biraz daha ilgisi az" dedi.

Akçakoca'da tezgahlarda ayrıca mezgit kilogramı 30, barbun 50, çinekop 50 liradan satılıyor.