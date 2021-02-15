Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Demir yolu tünelinde çıkan yangına müdahale için itfaiye aracı vagona yüklendi
[Fotoğraf: AA ]
Amasya'da demir yolu tünelinde çıkan yangın, vagona yüklenen itfaiye aracının müdahalesiyle söndürüldü.
Kızoğlu mevkisinde bulunan demir yolu tünelinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri, tünele araçlarıyla giremedi.
Bunun üzerine Devlet Demiryolları yetkililerinden yardım alan itfaiye ekipleri, bir itfaiye aracını vagona yükledi. Vagon da bir lokomotif tarafından tünele itildi.
Böylece tünele giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
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