Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Deli balından fazla tüketince hastanelik oldu
Öksürük sorununa çözüm olacağını düşünerek fazla miktarda deli bal tüketen Hüseyin hastanelik oldu.
Olay Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Öksürük şikayeti olan Hüseyin Pak bu sorununa çözüm bulmak için deli bal yedi.
Sağlıkçıların çocuklara verilmemesi ve yetişkinler için de günde bir kaşıktan fazla tüketilmemesi konusunda uyarı yaptığı deli balından fazla miktarda tüketen Hüseyin Pak, tansiyon değeri yükselince geçirdiği baygınlık sonrası Gümüşova İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı.
Pak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Pak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Düzce
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