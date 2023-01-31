İzmir'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 91 zanlı tutuklandı
İzmir'de düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 203 şüpheliden 91'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 203 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 91'i tutuklandı.
Öte yandan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 15 hassas terazi, 8 tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 150 litre kaçak alkol ele geçirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 Ocak'ta İzmir'i ziyaretinde, kentte 225 hedefe yönelik 36. Kökünü Kurutma Operasyonu'nun başlatıldığını duyurmuştu.
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