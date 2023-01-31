Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu
Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Çevre yolları ile mahalle aralarında hasarlı kazalar, trafik akışını olumsuz etkiledi.
Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kentte kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentteki kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
Etiketler: Afyonkarahisar Hava Durumu
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