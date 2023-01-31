Çevre yolları ile mahalle aralarında hasarlı kazalar, trafik akışını olumsuz etkiledi.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kentte kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentteki kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.