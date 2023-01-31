Muş’ta etkili olan kar yağışı ile birlikte şehir merkezi ve köy yolları karla kaplandı. Belediye ekipleri tarafından şehir merkezinde başlatılan çalışmalar ile cadde ve kaldırımlardaki karlar temizlenerek kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 100 karla mücadele personeli ve 58 iş makinesiyle köy yollarında çalışmalar devam ediyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde etkili olan kar yağışının ardından 272 köy yolunun kapandığını ifade ederek, karla mücadele çalışmasının sürdüğünü ve en kısa zamanda kapalı olan yolları açacaklarını kaydetti.