Dava dosyaları ile ilgili detaylara adliyelere gitmeden UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Dava tarihleri, dava ile ilgili diğer belgeler bu sistem üzerinden görülebiliyor. Sisteme, e-Devlet şifresi, mobil imza ve Elektronik İmza ile giriş yapılıyor.

Vatandaşların yargı sistemine elektronik ortamda daha hızlı erişmeleri, yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları hedefiyle geliştirilen UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemi Türkiye genelindeki tüm Adli ve İdari Yargı birimleri ile İcra Dairelerinde tarafı oldukları dava ve takiplere internet üzerinden erişebilme imkanı sağlıyor.

UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemine nasıl erişim sağlanır?

Elektronik ortamda davalarını takip etmek isteyenler UYAP Vatandaş Portal Bilgi

Sistemine “https://vatandas.uyap.gov.tr/vatandas/index.jsp” adresinden giriş yapabilirler.

E-Devlet şifresi, mobil imza ya da Elektronik İmza ile sisteme giriş yapılabiliyor.

e-Devlet şifresi ile giriş yapanlar UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarını ve evraklarını görebiliyor.

Dava açma ve evrak gönderme işlemleri ise veri güvenliği açısından e-imza girişi olmadan yapılamıyor.

UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemi üzerinden sunulan hizmetler nelerdir?

-Türkiye genelinde İdari ve Hukuk Mahkemelerine internet üzerinden dava açabilmek,

-Taraf olunan tüm Adli ve İdari davalarını internet ortamında yurtiçinde ve yurtdışında takip

edebilmek,

-Dava dosyasındaki adres bilgisini güncelleyebilmek,

-Adli ve İdari mahkemelere evrak gönderebilmek ve evrakın kimde olduğu bilgisini takip

edebilmek,

-Dava ve değişik iş davaları için ödenecek harç bedellerini hesaplayabilmek,

-Yargı birimlerinin telefon ve faks bilgilerine ulaşabilmek,

-Duruşma bilgilerini takip edebilmek,

-Mahkeme dosyalarındaki gelişmelerden en kısa zamanda haberdar olabilmek,

-Fiziki ortamda incelenen dosyanın içerisinde bulunan evrakların içeriği ve safahatını

görüntüleyebilmek,

-Münhal noterliklere başvuruda bulunabilmek,

-Fiziken ellerinde yer alan evrakları “Evrak Doğrulama Sistemi”ni kullanarak doğruluğunu test

edebilmek,

-Yargıtay ve Danıştay'da bulunan dosyalarının ne durumda olduğunu sorgulayabilmek,

gibi işlemler UYAP sistemi ile internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.