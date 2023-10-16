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Güncel
İHA 16.10.2023 13:46

Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 kişi zeybek oynadı

Mudanya’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları başladı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 kişi zeybek oynadı

Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı etkinlik programı çerçevesinde, `100. Yılda 100 Kişi ile Zeybek Gösterisi” İskele Meydanı Atatürk heykeli önünde gerçekleştirildi. Mudanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Eğitmeni Kenan Çelik yönetiminde yapılan gösteride, İskele Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeli önünde 100 kişi zeybek oynadı.

Gösteri; ay yıldız figürü yapımı ve 10. Yıl Marşı ile sona erdi. Mudanyalılar alkışlarıyla zeybeklere eşlik ederken, gösteri büyük beğeni topladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz etkinlikte görev alan tüm gönüllülere teşekkür ederken, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun önünü açan Mütareke kenti Mudanyamızda, Cumhuriyet değerlerini sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz” dedi. 

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