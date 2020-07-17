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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca ile Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.
Yargıtay ve Danıştay başkanlarının makamlarındaki ziyaretler, basına kapalı gerçekleşti.
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