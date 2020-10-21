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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
[Fotoğraf: AA]
Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Cutajar, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Cutajar, bazı büyükelçilik mensuplarını da Erdoğan'a takdim etti.
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