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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde17 Aralık 2019 Salı 13:37 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 13:38
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne geldi.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'ne gelişinde BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements tarafından karşılandı.
Yüksek Komiser Yardımcısı Clements ile fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra 1. Küresel Mülteci Forumu'nun ana oturumuna katıldı.
Kaynak: AA