İçişleri Bakanlığının COVID-19 önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarındaki kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında, tarım işçilerini taşıyan bir minibüsü durdurdu.

Jandarma ekipleri, minibüste yaptıkları kontrolde COVID-19 tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak 30 yolcu taşındığını belirledi.

Araç sürücüsüne COVID-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan 10 bin lira ceza kesildi.

Emeğe Saygı, Yaşama Saygı!



Her yıl trafik kazalarında, onlarca mevsimlik tarım işçisi mevzuata aykırı taşımacılık nedeniyle hayatını kaybetmektedir.



Konya‘da yapılan kontrolde Covid-19 tedbirlerini ve trafik güvenliğini hiçe sayan bir minibüste yolcu olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/jMgku02H2y — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 7, 2020

"Emeğe saygı, yaşama saygı"

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan da paylaşılan görüntülerde "Emeğe saygı, yaşama saygı. Her yıl trafik kazalarında, onlarca mevsimlik tarım işçisi aykırı taşımacılık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Konya'da yapılan kontrolde COVID-19 tedbirlerini ve trafik güvenliğini hiçe sayan bir minibüste 30 yolcu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.