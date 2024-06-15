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Güncel
AA 15.06.2024 10:16

Çorum'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Çorum’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Çorum'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkisinde 3 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve Çorum sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

8 kişi yaralandı

Kazada araçlarda bulunan Yunus S, Salih S, Ayser S, Ehat Y, Elanur Y, Meral Y, Ülkü E. Y. ve Recep Y. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Çorum-Samsun kara yolunda ulaşım, kaza nedeniyle Samsun istikametine bir müddet tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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