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Güncel
AA 05.03.2024 17:12

Çorum'da turizme yönelik eğitim programı başladı

Çorum'da bulunan Boğazköy Müzesi'nde Turizm Değerlerini Güçlendirme Projesi kapsamında bir haftalık eğitim programı gerçekleşiyor.

Çorum'da turizme yönelik eğitim programı başladı
[Fotograf: AA]

Çorum'un Boğazkale ilçesinin turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Boğazköy Müzesi Turizm Değerlerini Güçlendirme Projesi kapsamında eğitimler başladı. Kaymakamlık ve Boğazköy Müzesince yürütülen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) finansal destek sağladığı proje çerçevesinde,turistlere temas eden kamu görevlileri ve vatandaşlara müzecilik ile alan yönetimi dair bir hafta eğitim verilecek.

Müze Müdürü Resul İbiş, Hitit Köyü Kadeş Toplantı Salonu'ndaki eğitimde yaptığı konuşmada, 5 bin yıllık geçmişiyle Boğazkale'nin, Anadolu'nun en önemli medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Hattuşa ve Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı'na ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçeye gelen turistlerle bir şekilde iletişim kurması zorunlu kamu görevlileri, yerel işletmeler, kooperatifler, yeme-içme, ulaşım veya konaklama hizmeti sektöründe yer alan kişilerin iletişim becerilerinin iyi olması gerektiğini vurgulayan İbiş, projeyle hedef kitleye eğitim vereceklerini kaydetti.

Bu kapsamda ayrıca "Hitit bölgesi" olarak adlandırılan bölgedeki turizm ögelerini tek haritada toplayacaklarını dile getiren İbiş, ziyaretçilere bölge hakkında daha detaylı bilgi aktarmayı hedeflediklerini anlattı.

İbiş,`Proje ile Hitit bölgesinin turizm değerlerinin toplandığı bir veri bankası oluşturulması ve turizm sektörlerinde olup turist ile iletişim halinde olan bireylerin etkin iletişim eğitimleri almaları sağlanarak ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz turizminde kalitenin yükseltilmesi hedeflenmektir" dedi.

Proje çerçevesinde Hitit Üniversitesinden akademisyenler, uzmanlık alanlarına göre bir hafta boyunca her gün 4 saat eğitim verecek.

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Çorum Turizm
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