Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu: Tek amacımız Bartın’ın geleceği ve gelişimi

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, `Merkezi yönetimle uyumlu olarak kurulacak Bartın yerel yönetim sürecinde tek amacımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Bartın’ın geleceği ve gelişimi olacaktır. Adayı olmaktan onur duyduğum ittifakın temel siyaset ilkesi ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesidir. Hareket noktası ve hizmetin odağına insanı alan bir yönetim olarak, hemşerilerimizin refahı, mutluluğu ve huzurundan başka hiçbir amaç ve beklenti içerisinde değiliz ve olmayız` dedi.

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Bartın Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve Belediye Meclisi adayları düzenlenen toplantıyla gazetecilerle bir araya geldi.



"Bartın'a vizyon katacak 35 projeyi hazırladık"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın için 35 yeni proje hazırladıklarını söyledi. Başkan Fırıncıoğlu, “Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından kurulan ve muradı yalnızca Türkiye’nin birliği ve dirliği olan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak vatandaşlarımızın karşısındayım. Merkezi yönetimle uyumlu olarak kurulacak Bartın yerel yönetim sürecinde tek amacımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Bartın’ın geleceği ve gelişimi olacaktır. Adayı olmaktan onur duyduğum ittifakın temel siyaset ilkesi ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesidir. Hareket noktası ve hizmetin odağına insanı alan bir yönetim olarak, hemşerilerimizin refahı, mutluluğu ve huzurundan başka hiçbir amaç ve beklenti içerisinde değiliz ve olmayız. Hepimizin bildiği gibi gerek merkezi hükümetin ve gerekse Bartın özelinde Belediye kurumu olarak süregelen ilerleme ve geliştirme odaklı tüm çabaların artarak sürdürüleceği size vereceğimiz en somut söz ve en önemli hedefimizdir. Bartınlı, her şeyin en iyisine layıktır ve artık kaybedecek zamanı da yoktur. 1 Nisan’da evvel Allah’ın izni, vatandaşların da desteğiyle yeniden daha da güzel ve gelişmiş Bartın’ı canla başla çalışarak el ele omuz omuza kuracağız” dedi.

Daha sonra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu basın mensupları ile birlikte Kaman köyünde yapımı tamamlanan katı atık bertaraf tesislerinde incelemelerde bulundular.