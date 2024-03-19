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Güncel
İHA 19.03.2024 11:01

Çorum'da Şehitlik Caddesi bayraklarla donatıldı

Çorum Belediyesi, Şehitlik Caddesi’nde yol genişletme çalışmalarını tamamladı. Cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

Çorum'da Şehitlik Caddesi bayraklarla donatıldı
[Fotograf: İHA]

Çorum Belediyesi, 4 şerit olacak şekilde genişlettiği caddenin tretuvar ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Çorum'da Şehitlik Caddesi bayraklarla donatıldı

Cadde boyunca dikilen direklere Türk bayrakları asıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, yapılan çalışmaları inceledi. Yeni kurulan bir direğe Türk Bayrağı çeken Başkan Aşgın, Şehitler Caddesi’nin ismine yakışır bir cadde haline geldiğini söyledi.

Aşgın ''Yaklaşık 600 metrelik Şehitlik Caddemiz 4 şeritli geniş bir yol oldu. Ayrıca yaya yolu ve şehitliğimizin yanında 4 bin 300 metrekarelik geniş bir otopark alanı düzenledik. Şehrimize hayırlı olsun'' dedi.

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