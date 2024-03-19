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Güncel
AA 19.03.2024 10:37

Ardahan'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Tunceli ve Ardahan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

Ardahan'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Tunceli Polisevi'nde düzenlenen programa katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü olduğunu ifade etti.

Tekbıyıkoğlu, başta Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelenin içerisindeki herkesin Çanakkale'de yer aldığını dile getirerek, "Bizim milletimiz çok büyük bir millet. Bütün bu saldırılara karşı vatan toprağını hiç geri atmadan tuttular, sonrasında da tuttuk. Bu coğrafya da çok kan gördü ve çok patlama sesi duydu." dedi.

Tunceli'de geçmişte çeşitli problemler yaşandığını anımsatan Tekbıyıkoğlu, şimdi ise huzurun hakim olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Tekbıyıkoğlu, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek çocuklara oyuncak hediye etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları Kemal Sefa Gökmenoğlu, Okan Yenidünya, bazı kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Ardahan

Ardahan'da ise Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir lokantada organize edilen programda Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ile eşi Berna Çiçek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

İftarın ardından Vali Çiçek, şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek, "Sizler bizim için çok önemlisiniz. Devlet olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz." ifadelerini kullandı.

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