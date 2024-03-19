Ağrı Valisi Mustafa Koç şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Kentteki öğretmenevinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin eşsiz bir başarı olduğunu söyledi.

Bu başarının Kurtuluş Savaşı'nda en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

“Söz konusu vatanımız olduğunda Anadolu'nun dört bir yanından gelerek birliğimizi, beraberliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere karşı mücadele eden ecdadımız, bunlara yeltenenlerin sonunun hüsran olacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanan vatan topraklarımıza düşmanlarımızın ayak basmasına hiçbir şartta izin vermemiştir."

Koç, Çanakkale Zaferi'nin tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu, bu zaferin, esareti yaşamak yerine vatanı, bayrağı ve bütün değerleri uğruna canlarını feda eden şehitlerin zaferi olduğunu vurguladı.

Çanakkale'deki birlik ve beraberlik ruhunun daima canlı tutması gerektiğini dile getiren Koç, "Aziz şehitlerimizin hatıralarına, manevi miraslarına sahip çıkarak, kanlarıyla, canlarıyla bize emanet ettiği bu mukaddes vatan topraklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her koşulda müdafaa etmek, bu birlik ve beraberlik ruhunu her zaman idrak ederek gelecek nesillerimize bu bilinci aktarmaktır görevimiz " dedi.

İftarın ardından dua edilmesiyle devam eden programda, Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip çocuklara oyuncak hediye etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.