Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı

Sadık D. (23) idaresindeki hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Ahmediye köyü yakınlarında, buzlanan yolda kayarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Salim D. (53), Seda D. (31), Ali E.D.(6), Sevgi D.(49) ve Hasan K.C. (15) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler buzlanmaya karşı çalışma başlattı.