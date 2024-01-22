Duman 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.01.2024 09:46

Eskişehir'de konut fiyatları düştü

Eskişehir'de 2023 Aralık ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 oranında azaldı.

Eskişehir'de konut fiyatları düştü

TÜİK verilerine göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2023 Aralık ayında, 2022 Aralık ayına göre yüzde 32,5 oranında azalarak bin 996 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2023 Aralık ayında konutların 750 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 246 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 996 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,9 oranında azalarak 103 adet, diğer satışlar ise yüzde 23,3 oranında azalarak bin 893 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 103 konutun 42 adedi ilk satış, 61 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2023 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 azalarak 138 bin 557 oldu.

ETİKETLER
Eskişehir Konut
Sıradaki Haber
Van’da değişik suçlardan 41 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:03
Türkiye'nin kurulu güç artışı temiz enerjiyle sağlandı
10:02
Borsa haftaya yatay başladı
09:55
Trakya haftayı yağışlı ve sisli geçirecek
09:56
Van'da 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
09:55
14 terörist etkisiz hale getirildi
09:56
Tunceli’de uzun yıllardır görülmeyen turna kuşu görüldü
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ