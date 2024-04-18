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Güncel
AA 18.04.2024 23:48

Çorum’da polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı

Çorum Emniyet Müdürlüğünce yapılan genel asayiş uygulamasında, aranması bulunan iki şahıs yakalandı, alkollü araç kullanan 13 sürücüye 153 bin 710 lira ceza uygulandı.

Çorum’da polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar kapsamında, kasten adam öldürme suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan D.D. ve hırsızlık suçundan 24 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan Ö.B, yakalanarak gözaltına alındı.

Kentin farklı noktalarında yapılan trafik kontrollerinde ise 125 araç sorgulandı. Alkollü araç kullanan 13 sürücüye 153 bin 710 lira ceza uygulanırken trafikten men edilen 2 araç otoparka çekildi.

Ekiplerce yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet, tabancalara ait fişek ile 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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