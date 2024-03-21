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Güncel
İHA 21.03.2024 22:01

Çorum'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesi yakınlarında otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Çorum'dan İskilip istikametine gitmekte olan İsmail Ş. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kaygan olan yolda kontrolden çıkarak Mesut E. yönetimindeki tıra çarptı.

Yol kenarına savrulan otomobilde bulunan sürücü İsmail Ş. ile Fatma Ş.ve Ramazan Ş.yaralandı. Kazayı sürücü İsmail Ş. hafif sıyrıklar ile atlatırken araçta bulunan Fatma Ş. ve Ramazan Ş. ise araç içersinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin yaptığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkartılarak ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada ilk müdahaleleri yapılan Fatma Ş. ve Ramazan Ş., sağlık durumları ciddiyetini koruduğu için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edild.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Çorum Trafik Kazası
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