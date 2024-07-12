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Güncel
AA 12.07.2024 09:20

Çorum'da nişanlısının babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Çorum'da nişanlısının babası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Çorum'da nişanlısının babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

45 yaşındaki Fatih I. ile kızının 30 yaşındaki nişanlısı Abdullah Ç. arasında, Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi'de henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih I, bıçakla Abdullah Ç'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdullah Ç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

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