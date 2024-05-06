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Güncel
AA 06.05.2024 16:00

Çorum'da "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" yapılacak

Çorum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" düzenlenecek.

Çorum'da "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" yapılacak
[TRT Haber (Arşiv)]

Çorum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Ankara Üniversitesi ve Hitit Üniversitesince ortaklaşa düzenlenecek sempozyumda arkeolog ve flologlar 28 bildiri sunacak.

8-9 Mayıs'ta, kentteki bir otelde yapılacak sempozyumda, Hititlerin kalıntılarının yer aldığı Çorum'daki Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük'ün yanı sıra Kültepe, Kalehöyük, Eskiyapar, Büklükale, Ovaören, Uşaklı Höyük, Külhöyük, Oymaağaç Höyük, Aççana Höyük'te yürütülen kazı çalışmaları hakkında güncel bilgiler paylaşılacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın da katılması beklenen sempozyumda yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı, oturumlarda Hititlerle ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

Saat 09.39'da açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyum, 2 gün boyunca oturumlarla devam edecek.

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