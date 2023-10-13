Çorum'da güreşle ilgili panel ve kongre düzenlenecek

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Olimpik Güreşin Geleceği konulu panel yarın, Uluslararası Güreş Sporlarında Bilim ve Sağlık Kongresi ise yarın gerçekleştirilecek.

Programlara Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, uluslararası şampiyonlukları bulunan eski milli güreşçiler Mehmet Özal, Nazmi Avluca, Ercan Yıldız ve efsane güreşçilerden Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu katılacak.