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Güncel
AA 01.10.2024 13:22

Çorum'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde fındık kabuğu yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Çorum'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

Kürşat S. (24) idaresindeki fındık kabuğu yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu Küre köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile tırda bulunan Suat Hayri K. (60) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kalan Çorum-Yozgat kara yolu, tırın kenara çekilmesinin ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Tırın yükünün sabah saatlerinde boşaltılacağı ve ardından çekiciye alınacağı için yolda ulaşımın öğle saatlerine kadar kontrollü verileceği bildirildi.

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