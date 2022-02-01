Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2021 yılında toplamda 500 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. 90 bin adet fidan ise bedelsiz olarak halka ve kurumlara dağıtıldı.

2021 yılında İşletme Müdürlüğünce, 161 bin 823 metreküp hacminde dikili ağaç damgası yapılarak toplamda 117 bin 63 metreküp endüstriyel odun ve 72 bin 370 ster yakacak odun üretimi yapıldı.

ORKÖY programı çiftçinin yüzünü güldürdü

Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan ORKÖY programı çerçevesinde 3 kişiye traktör, 15 kişiye süt sığırcılığı, 3 kişiye süt koyunculuğu, 10 kişiye güneş enerjisi, 8 kişiye fenni arıcılık olmak üzere toplam da 39 kişiye hibe ve kredi programı gerçekleştirildi.

300 adet kuş yuvası ormanlara asılmak suretiyle biyolojik mücadele çalışmaları yapıldı.

Kentte bulunan 25 adet birimde orman kadastro projesi kapsamında çalışmalar yapıldı.

Öte yandan 138,2 hektar alanda doğal gençleştirme, 3 bin 325,7 hektar alanda sıklık bakımı çalışması, 725,7 hektar alanda ilk aralama bakımı, 396,7 hektar alanda gençlik bakımı, 964 hektar alanda rehabilitasyon , 40 hektar alanda ağaçlandırma tesis, 500 hektar alanda ağaçlandırma bakımı, bin 800 hektar alanda erozyon sel kontrolü bakımı, bin hektar alanda rehabilitasyon bakım çalışması olmak üzere silvikültürel faaliyetler kapsamında çalışmalar yapıldı.