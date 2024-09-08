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Güncel
AA 08.09.2024 11:05

Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Recep K. idaresindeki otomobil, Osmancık Caddesi Osmancık Köprüsü’nde Eren Ç’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Kaan A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kent merkezi istikametine ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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